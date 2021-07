Snelheid gaat maandag omlaag bij ‘filebrug’ over Haringvliet

De veelbesproken verlaging van de maximumsnelheid bij de Haringvlietbrug gaat komende maandag in. Ook kan het verkeer gebruikmaken van een baan minder over de brug. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om de brug in de spits te mijden en thuis te werken.

De parallelrijbaan gaat dicht voor normaal verkeer om sluipverkeer te voorkomen en het dichtslibben van de omliggende wegen tegen te gaan. De parallelbaan blijft toegankelijk voor (brom)fietsen, fietsen met trapondersteuning, gehandicaptenvoertuigen en landbouwvoertuigen. Ook hulpdiensten, huisartsen en verloskundigen mogen gebruik maken van deze parallelbaan.

Ook in West-Brabant wordt gevreesd voor voor de gevolgen van de nieuwe maximumsnelheid. Er zou zelfs een economische ramp dreigen, waarschuwt de RWB (Regio West-Brabant) in een brandbrief aan de minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ,,De bereikbaarheid van West-Brabant verslechtert aanzienlijk en de economische schade zal enorm zijn.’’

De afgelopen weken was er achter de schermen veel contact met Rijkswaterstaat over de kwestie. Wethouder Harry van Waveren van de gemeente Hoeksche Waard is benadrukt dat hij nog steeds ‘uitermate ongelukkig’ met de maatregelen die komende maandag ingaan. ,,Maar we zijn wel blij dat de parallelbaan wordt afgesloten voor het sluipverkeer. Wij zagen de stroom van verkeer al over de dijken en de landweggetjes komen’’, zegt Van Waveren.

Met actuele reisinformatie, uitgebreide communicatie en gerichte mobiliteitsmaatregelen hoopt Rijkswaterstaat de hinder te kunnen beperken.

Slechte staat

De Haringvlietbrug (A29) over het Hollands Diep verkeert in zo’n slechte staat dat in beide richtingen permanent een rijstrook wordt afgezet en de maximumsnelheid omlaag gaat van 100 naar 50 kilometer per uur. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen besloot dat drie weken geleden.

Weliswaar heeft Rijkswaterstaat in 2023 groot onderhoud op de planning staan, maar nu al dreigen klemmen of platen van de brug los te komen en dat levert gevaar op voor het verkeer. Volgens de huidige planning wordt de klep van de Haringvlietbrug medio 2023 vervangen en voorzien van nieuwe systemen voor de bediening, besturing en bewaking van de brug. De Haringvlietbrug zal tijdens de vervanging van de klep meerdere weken gestremd zijn voor het wegverkeer. Het vaste deel van de brug en de A29 worden na 2025 gerenoveerd.

Veel protest

Tegen de maatregelen is veel protest losgekomen in de regio, maar ook daarbuiten. De maatregel leidt tot fileleed, zo is de angst. De gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee trokken meteen aan de bel, maar ook vanuit Zeeland en Brabant kwam er verzet. De transportsector vreest een strop van 53 miljoen euro.