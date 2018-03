'Snel duidelijkheid over bezoekerscentrum bij Bergse oorlogsbegraafplaatsen'

BERGEN OP ZOOM - Nog voor de zomer hoopt de Stichting Bevrijding Brabantse Wal te weten of de bouw van een bezoekerscentrum bij de twee oorlogsbegraafplaatsen aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom kan doorgaan. Doel: opening in oktober 2019.

Want dan is het 75 jaar geleden dat deze regio is bevrijd. ,,We zijn met een aantal mensen op dit moment druk bezig fondsen te werven. We hopen juni, juli te kunnen zeggen of de bouw kan beginnen'', vertellen Frans de Vos en Hans Stumpel van de stichting. ,,Er lopen op dit moment verschillende subsidieaanvragen.''

Rijks

Volledig scherm Frans de Vos, voorzitter van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal, met het bidbook voor het informatiecentrum. Dat is vorig jaar gepresenteerd. © Jan van de Kasteele Het plan voor dat centrum is vorig jaar gelanceerd. Met de realisering is een bedrag van zo'n miljoen euro gemoeid. ,,Als we op 50 a 60 procent ervan zitten, kunnen we beginnen.'' Het denken over de invulling van dat bezoekerscentrum is inmiddels al volop gaande. Met medewerking van onder meer leerlingen van het technasium van regionale scholengemeenschap 't Rijks. ,,We hopen op ideeën die we kunnen gebruiken.'' Want dat bezoekerscentrum kan alleen een succes worden als er zoveel mogelijk mensen bij betrokken zijn, denkt de Stichting Bevrijding. ,,Ook als het gaat om het beheer.''

Faces to Graves

Duidelijk is al wel dat de organisatie graag het project Faces to Graves realiseert op die plek. Faces to Graves geeft de gesneuvelden letterlijk een gezicht. Hun foto's en levensverhalen maken van hen meer dan alleen een naam en een rang op een grafsteen. Faces to Graves is veel werk en daarom komt er een onderzoeksteam in Bergen op Zoom die deze klus gaat klaren. Enigszins vergelijkbaar is Joods Monument.

Holten

Voorbeeld voor wat er in Bergen op Zoom moet verrijzen is het informatiecentrum op de Canadese oorlogsbegraafplaats in het Overijsselse Holten. ,,Daar zijn we op bezoek geweest.''

Het interieur van het informatiecentrum bij de Canadese erebegraafplaats in Holten.

Dat bezoekerscentrum ging open in 2011 en trekt nu al tienduizenden bezoekers. In Bergen op Zoom komen ook steeds meer mensen af op de beide begraafplaatsen waar ruim 2400 gesneuvelden liggen begraven. De laatste jaren is het Canadese kerkhof ook de plek van de Memorial Day of Canada in The Netherlands. Canada herdenkt op die dag met een groots opgezette bijeenkomst in Bergen op Zoom, op de begraafplaats aan de Ruytershoveweg, al zijn gevallenen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Maar wie nu naar informatie zoekt, komt bedrogen uit. Daarom is vanuit de gemeente het idee ontstaan dat er een bezoekerscentrum nodig is. ,,Wat we doen is op verzoek van de gemeente'', benadrukken De Vos en Stumpel.

Programma 2019

De de Stichting Bevrijding Brabantse Wal is met meer bezig dan het bezoekerscentrum. Nu al is een uitgebreid op programma opgesteld van alles wat er in 2019 rond 75 jaar bevrijding te doen is. Opvallend: een grote bevrijdingstoertocht met meer dan 100 legervoertuigen vanaf het Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp op Zuid-Beveland naar Bergen op Zoom, waarbij ter hoogte van Korteven een colonne uit Woensdrecht aansluit. Samen rijden ze op naar Bergen op Zoom. Andere activiteiten zijn onder meer een expositie over de Slag om de Schelde in de bibliotheken, de Frans Marcus Memorial Taptoe Bergen op Zoom is dat jaar op 26 oktober op de Grote Markt.

Vrijwilligers

,,We spreken over een voorlopig programma'', zeggen De Vos en Stumpel. ,,Er kan nog van alles bijkomen.'' De hoofdlijnen komen nu al naar buiten om de vele vrijwilligers die nodig zijn duidelijkheid te geven. ,,We hebben heel mensen nodig, daarom wordt dit programma ook breed verspreid.''

Het programma ziet er op dit moment als volgt uit:

Programma Bevrijding 2019

Programma 2019

Programma 2019

Programma 2019