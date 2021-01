Snel contact met slachtoffers toeslagenaffaire nu gemeenten info krijgen: ‘We staan in de startblokken om te helpen’

Van der Beek, enige West-Brabander in een commissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten die het kabinet adviseert, ontving vrijdag informatie over een machtigingsbesluit dat gemeenten toegang gaat geven tot persoonsgegevens van de slachtoffers. ,,Want als we niet weten wie het zijn, kunnen we ze ook niet ondersteunen. Dinsdag tikken we dit af, dan komt er schot in de zaak. We staan in de startblokken om te helpen.”

Het gaat om ouders die onterecht zijn beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. ,,Omdat het de Belastingdienst niet lukte, besloot het kabinet dat gemeenten een actievere rol moesten gaan spelen om mensen te helpen. Maar vanwege privacyregels kregen we geen info over de gedupeerden. Daar stokte het proces.” Dus riepen de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht hun inwoners per advertentie op om zich zelf te melden.

26 Bergse en 4 Woensdrechtse slachtoffers

Volgens cijfers uit december zou het om 26 Bergse slachtoffers gaan. De gemeente Steenbergen laat weten niet over informatie te beschikken. ,,In Woensdrecht betreft het volgens de Belastingdienst vier gevallen, maar we weten dus nog niet wie. Ik vermoed dat het er zeker meer zijn”, zegt Van der Beek.

,,Wel vreemd dat zich bij ons nog niemand heeft gemeld. Als gedupeerd gezin steek je toch je vinger op? Maar sommigen hebben zelf hun schulden al opgelost, alle respect daarvoor. Maar als we volgende week alle namen hebben, kunnen we mensen actief benaderen.”

Compensatie en kwijtschelding

De Belastingsdienst keert elke gedupeerde 30.000 euro compensatie uit. ,,Daar hoeven wij niks aan te doen. Ook worden alle overheidsschulden bij gemeenten, fiscus of UWV kwijtgescholden. En we helpen slachtoffers om kwijtschelding te regelen van particuliere schulden bij bank, huurbaas of zorgverzekeraar.”

Voor Bergse slachtoffers is er een contactpersoon bij de Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein. In Woensdrecht is dat Corry Korstanje, belast met armoedebeleid. ,,Maar eerst moeten we dinsdag als B en W akkoord gaan met het machtigingsbesluit, formeel verklaren dat we zorgvuldig met alle info omgaan en daarna pas worden de persoonsgegevens met ons gedeeld. Dan kunnen we aan de slag om mensen wegwijs te maken.”