Sneakers Bergen op Zoom blijft open

,,We hebben totaal geen financiële problemen en draaien juist goed”, zegt ondernemer Niels Minnaard. Hij was franchisenemer en die winkels blijven allemaal open. ,,Ik werk samen met de ondernemer die winkels heeft in Goes en Middelburg, daar gaan de Sneakers Stores ook door.”

Webwinkel ook open

Voorlopig nog onder dezelfde naam, of dat zo blijft weet Minnaard ook niet. ,,Dat hangt er ook vanaf of er een doorstart komt voor Sneakers.” Sneakers Stores uit Waalwijk is opgericht in 1997 en in 2005 overgenomen door schoenentycoon en investeerder Erik Achten. Hij liet de winkelketen uitgroeien tot 47 vestigingen, waarvan ongeveer de helft in handen is van franchisenemers. Die blijven open, de overige winkels zijn al gesloten. De webwinkel blijft ook open.

Corona nekt Sneakers

De coronacrisis is de winkelketen uiteindelijk fataal geworden. Sneakers moest, vanwege corona, al zijn fysieke winkels in onder meer Amersfoort, Maastricht, Nijmegen en Rotterdam sluiten. Er kwam nauwelijks omzet binnen. ,,In de grote steden zitten de winkels op dure locaties. Als daar weinig tot geen inkomsten tegenover staan, dan hou je dat niet heel lang vol”, zegt Minnaard.

Toekomst