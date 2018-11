Smullen op z'n Engels: 't Rijks in Bergen op Zoom viert 15 jaar tweetalig onderwijs

De feestweek begon maandag met het ontbijt - roerei, bonen in tomatensaus, scones - waarna de leerlingen naar hun klaslokaal gingen. Niet voor een lesje aardrijkskunde, maar om de ruimte te versieren. Iedere klas heeft namelijk een eigen Gemenebestland toegekend gekregen waar ze gedurende de week over gaan leren. Een groepje van 23 tweedejaars vwo-leerlingen heeft Malta als land, de leerlingen stonden dan ook in het rood en wit (van de Maltese vlag) gekleed klaar om met ballonnen, slingers en vlaggen de kamer op te leuken. Aan een tafeltje zitten de dertienjarigen Renske Kikstra, Esther Geilings, Alicia van Oosten en Lesley Somers te knutselen.

Lunch

"Wat ik weet over Malta? Nou, de natuur is daar heel anders", zegt Kikstra. "Ze hebben daar bijvoorbeeld geen echte natuurbossen door het landschap waar veel steen in zit." Later in de week gaan alle tweetalig onderwijs (TTO) leerlingen met elkaar lunchen, dan moeten ze ook zelf gerechten bereiden uit de Gemenebestlanden. "Wij gaan een pudding maken, met Maltese fruit en chocolade", zegt Geilings.

Van Oosten: "Toen ik eerst begon aan TTO vond ik het heel moeilijk, maar nu ben ik daaraan gewend. Ik vind het heel erg leuk! Al is de grammatica soms wel wat lastig..." Met de TTO-opleidingen, die op zowel havo- als vwo-niveau worden gegeven, gaan de leerlingen vaak op buitenlandse reizen. "Zo zijn we al naar Oxford en Londen geweest", zegt Somers. "Waarom ik begonnen ben met TTO? Nou, mijn broer deed het al en als hij het kan, kan ik het ook wel, dacht ik." Voor Geilings was de keuze juist meer vanwege de toekomst. "Met bijvoorbeeld werk is het wel handig als je kan communiceren met buitenlandse klanten. Ik denk dat het dankzij het tweetalig onderwijs voor mij makkelijker gaat zijn om straks met anderen te kunnen praten."

En het Nederlands dan?

Bij het tweetalig onderwijs zijn de meeste klassen in het Engels. Volgens rector Leon de Rond was er in 2003, toen 't Rijks met TTO begon, bij sommige leraren de angst dat de beheersing van de Nederlandse taal bij de leerlingen door het tweetalig onderwijs slechter zou worden. "Integendeel", zegt de rector, "bij ons is het niveau Nederlandstalig juist hoger dan de andere leerlingen. Juist omdat ze de hele dag bezig zijn met taal gebeurt er iets in die hersentjes waardoor die verbindingen zich beter ontwikkelen."