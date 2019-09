Smullen bij een van de vele foodtrucks in Bergen op Zoom

videoBERGEN OP ZOOM - Stadspark Kijk in de Pot veranderde dit weekend weer in een onoverdekte foodhall. Wie richting eetfestijn de Foodstoet ging, werd geleid door de geuren van verschillende gerechten: van pizza’s tot gebarbecued vlees en churros.

,,De hele binnenstad van Bergen op Zoom is hier”, zegt Stef Kil, die samen met Tom Aerts wat aan het drinken is. ,,Het is een leuk concept. Je kunt overdag lekker eten en ‘s avonds is het een soort van uitgaan. Dan komen hier allemaal jongeren bij elkaar.”

Volledig scherm Het was druk dit weekend, tijdens de Foodstoet. © peter van trijen/pix4profs

Marokkaanse keuken

Het was de vierde editie alweer van het foodtruckfestival en het lijkt daarmee een blijvertje te worden. Veel mensen wisten de weg naar de vele eetgelegenheden te vinden. Zij hadden alle keus.

Bij Miriam Aidani bijvoorbeeld, kunnen ze de Marokkaanse keuken proeven. De Bergse staat voor de tweede keer op de Foodstoet met haar concept Oumami Food. ,,Msmen, couscoussalade, de bekende harirasoep. Ik verkoop authentieke gerechten, met een kleine touch van mezelf. Om het net iets hipper en eigentijdser te maken.”

Vlalala

Iets verderop zitten aan twee tot tafeltjes omgetoverde pallets Liselore van Drift en Veerne Venekamp. De twee meisjes hebben net een brownie gehaald. ,,Het is hier superleuk”, zegt Liselore. ,,De sfeer, de gezelligheid en vooral de trucks. Het eten is hier heel lekker.” De twee hebben inmiddels heel wat achter de kiezen. ,,Een soort nassigerecht, crêpe en een ijskoffie.” Liselore lacht: ,,De brownie kan er nog net bij. Het is zo lekker, dat kunnen we niet laten staan.”

Een van de populairdere trucks op de Foodstoet is Vlalala. Het concept met de bijzondere vlagerechten zorgt al vier jaar voor lange rijen bij eigenaresse Emilija Hennink. ,,We maken allemaal leuke gekke mixen”, legt ze uit. Verschillende lagen op elkaar, met tussen de verschillende soorten vla bijvoorbeeld warme peer, cookiecrumble of andere lekkernijen. ,,Het is altijd heel leuk om hier in Bergen op Zoom aanwezig te zijn als foodtrucker”, zegt Hennink. ,,Maar ik denk zelfs nog meer als gast.”

‘Onwijs geslaagd’

De Foodstoet is meer dan alleen eten en drinken. Zo staan er gedurende de dag veel artiesten op het podium en is er voor de kinderen van alles te doen.

Alma Wattimena is dan ook dik tevreden als organisator. ,,Alles zit mee. Het is onwijs geslaagd. Bergen op Zoom is voor ons toch een thuisfeestje.”