Onderhoud­spiek bij SABIC: 800 man extra voor ‘turnaround’ op Bergse locatie

6:00 BERGEN OP ZOOM - Bij SABIC in Bergen op Zoom heerst topdrukte nu de vierjaarlijkse onderhoudsstop in volle gang is. Zo'n 800 extra mensen springen bij om in zeven weken tijd voor tientallen miljoenen te verspijkeren bij de producent van hoogwaardige plastics.