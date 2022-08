Smakelijk! Tijdens ‘Zeemaal’ leer je koken met zeegroenten en oerwater

Ongeluk door gepriegel met telefoon: 60 uur taakstraf

BREDA – Een 32-jarige Tholenaar is dinsdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur, omdat hij een ongeluk veroorzaakte op de Markiezaatsweg in Bergen op Zoom. Hij lette niet op, omdat hij met zijn telefoon bezig was

16 augustus