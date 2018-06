Smaakpapillen van fijnproevers volop gekieteld tijdens Bergse Proefmei

VIDEOBERGEN OP ZOOM - Een burger, maar dan wel van kreeft. En een kroket gevuld met asperges. Hoogwaardige ingrediënten, vermomt als klassieke snacks. Het is maar een kleine greep uit de enorme hoeveelheid lekkernijen die restaurants uit Bergen op Zoom en omgeving het publiek de afgelopen dagen voorschotelen tijdens Proefmei in Het Markiezenhof.

Wandelend van de ene naar de andere plek in het Bergse Stadspaleis, waan je je zondagmiddag in smalle en levendige steegjes van een middeleeuws dorp. Aan tafels prikken mensen een vorkje, genietend van het prachtige weer en een bijpassend drankje. Uiteraard komen de drie A's (ansjovis, aardbeien en asperges) volop aan bod. Maar bij de diverse, prachtig ingerichte standjes is zoveel meer verkrijgbaar dat op bijzondere manier is bereid. Heel veel vis en fruit, maar ook vleesliefhebbers komen volop aan hun trekken.

Drukker dan anders

Woordvoerder Eefje Nuijten van Proefmei toont zich meer dan tevreden. Haar voorzichtige inschatting is dat pakweg 30.000 mensen het culturele evenement dit weekend hebben aangedaan. ,,Het loopt erg goed. We hebben het dan ook getroffen met het weer, dat heb je niet in de hand. Vrijdag was het minder, maar dat hebben we zaterdag en zondag meer dan goed gemaakt. Ik denk dat het drukker is dan voorgaande jaren."

Het draait bij dit evenement vooral om eten en drinken. Maar wie goed rondkijkt, ziet dat er meer is dan alleen dat. Nuijten: ,,Het culinaire vormt wel de basis van Proefmei. Mensen willen iets bijzonders proeven en daarvoor is meer dan voldoende aanwezig. Maar Proefmei is veel meer dan alleen dat. Er zijn optredens en via fiets- en wandeltochten in het buitengebied kun je proef- en beleefpunten aandoen." Bijvoorbeeld bij Fort de Roovere in Halsteren en de Stadsboerderij in Bergen op Zoom.

Zo'n 30.000 mensen genieten dit weekend van alle culinaire hoogstandjes die hen in het Markiezenhof in Bergen op Zoom worden voorgeschoteld tijdens de elfde editie van Proefmei.

