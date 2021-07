Sluizen en stuwen worden visvriendelijk: ‘Vissen zitten al jaren in lockdown en wij gaan ze bevrijden’

‘Monster van Woensd­recht’ na 18 jaar behande­ling nog een gevaar, tbs opnieuw verlengd: ‘Hij boekt geen vooruit­gang’

9 juli BREDA/PUTTE - Serieverkrachter en moordenaar Ludo de B. (62) uit Putte is nog steeds een gevaar voor de samenleving. Zo ziet de rechtbank van Breda dat ook, die vrijdag zijn tbs verlengde met twee jaar. ,,Het is nu niet te voorzien dat hij in staat is te resocialiseren. Het behandelplafond is bereikt.”