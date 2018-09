Sluitingsprijs Putte-Kapellen keert terug naar tradities

Video Doven en slechtho­ren­den in actie in Bergen op Zoom

27 september BERGEN OP ZOOM - Ruim tachtig doven en slechthorenden die gaan bowlen, hardlopen of een zwemloop doen. Dat is het Internationaal Sportevenement voor Doven en Slechthorenden, georganiseerd door de Zeeuws Brabantse Sportclub voor Doven en Slechthorenden voor het tienjarig jubileum van de club. Donderdag was het bowlen in Bowling & Resto-Lounge in Bergen op Zoom.