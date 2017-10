Sluitingsprijs Putte-Kapellen blijft een levend monument

,,We doen dat niet om te koeieneren, maar er zijn regels. Kraamhouders zonder vergunning hebben we laten vertrekken”, legt Van den Bosch uit, die al aangaf dat deze koers in Putte blijft. ,,2017 is voor ons een leerjaar. We gaan kijken wat er volgend jaar beter kan. Maar ik ben blij dat we de traditie kunnen doorzetten en dat er zoveel volk is. Dit smaakt naar meer.” Nieuw is Golazo’s eigen feesttent achter het parcours. ,,Maar het zal ook voor de lokale cafés een hoogdag zijn.”