Sluiting Steunpunt Zonneplein definitief: ‘Zorgen over de toekomst’

Van Rijen werd donderdagavond in de beeldvormende raadsvergadering aan de tand gevoeld over de sluiting van het Steunpunt Zonneplein, eind volgende maand. Na corona vielen de activiteiten in het steunpunt zover terug, dat de Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) geen andere keus zag dan de deur voorgoed op slot te doen.

‘Verarming stoppen’

Theo de Jong (SP) vond dat een ongewenste ontwikkeling. ,,We moeten de verarming van dergelijke voorzieningen een halt toeroepen.’’ Het SP-raadslid vindt het hoog tijd dat de subsidies in het sociaal domein in de stad opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Van Rijen was het met die gedachtegang eens. ,,We moeten toe naar andere manieren van samenwerken en investeren.’’ Louis van der Kallen (BSD) vroeg zich hardop af, of er na het Zonneplein in de nabije toekomst nog andere wijkvoorzieningen in de stad op slot gaan. Van Rijen hield de kaarten voor de borst. ,,Maar ik maak me grote zorgen over de jaren 2023 en 2024.’’