Slow-down acties bij Sabic Bergen op Zoom: personeel wil betere CAO

De vakbonden overwogen al langer acties. Het cao-eindbod van plastics-fabrikant Sabic in Bergen op Zoom was volgens hen ontoereikend.

Chemiereus Sabic, die op de Bergse locatie met bijna 1.300 medewerkers hoogwaardige kunststoffen maakt voor onder meer de auto-industrie, onderhandelt al maanden met de bonden, die in januari via een poortactie geen 2,5 maar 5 procent salarisverhoging eisten.

Een woordvoerder van Sabic zegt namens het bedrijf hun standpunten te begrijpen. ,,Wij nemen hun zorgen over werkdruk en de waardering van medewerkers zeer serieus. Om hieraan zo goed mogelijk tegemoet te komen, hebben we een uitgebreid totaalpakket aan voorwaarden voorgesteld."

Loonsverhoging

,,Dit houdt onder meer in: 3% structurele loonsverhoging plus 0,25 procent extra persoonsgebonden budget. En aanvullende afspraken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en ouderenbeleid. Dit pakket is volgens ons in vergelijking met bedrijven en branches uit de omgeving een aantrekkelijk voorstel en een mooie aanvulling op het uitgebreide totaalpakket van arbeidsvoorwaarden."