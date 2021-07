Sloopkogel wacht leegstand pand K4 in Hoogerheide: ‘Hier komen drie vrije kavels voor huizen’

Man uit Goes werkt niet mee aan blaastest maar is rijbewijs kwijt na ongeluk in Bergen op Zoom

18 juli BERGEN OP ZOOM - Een 32-jarige man uit Goes is aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom. Daar ging het mis op zaterdagmiddag rond 14.10 uur. Er raakte niemand gewond. De man is zijn rijbewijs kwijt.