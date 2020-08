Sloop van een ‘monument’: De Gentiaan maakt plaats voor nieuwe woningen en winkels

BERGEN OP ZOOM - Iedereen kent het: het winkelcentrum aan Piusplein en Kastanjelaan. In 1960 luidde het de moderne tijd in, het was het eerste winkelcomplex buiten de binnenstad. In de nieuwe wijk Gageldonk West waar veel Bergenaren hun roots hebben. Vanaf volgende week gaat het tegen de vlakte: sloop van een ‘monument’.

Al maanden zijn de slopers binnen bezig met het afpellen van het gebouw. Alles eruit halen wat nog waarde heeft, wat opnieuw is te gebruiken. ,,Vroeger ging met de sloopkogel alles in een keer plat, nu halen we er zoveel mogelijk uit voor hergebruik, van binnen- en buitendeuren tot hekwerken. Dat levert geld op, drukt de sloopkosten en verkleint de afvalberg”, vertelt Jorg van de Sanden, vastgoedontwikkelaar bij Stadlander. Deze woningcorporatie is eigenaar van het complex, de winkels en woningen erboven.

Puin vermalen

Quote Vroeger ging met de sloopkogel alles in een keer plat Jorg van de Sanden, Vastgoedontwikkelaar Stadlander De sloop van De Gentiaan zoals het geheel tegenwoordig heet gaat in twee fasen. Eerst wordt de vleugel aan de kant van het Piusplein gesloopt. ,,Volgende week al komt de kraan in actie.” Dat neemt twee maanden in beslag inclusief het vermalen van het puin dat in de wijk wordt hergebruikt als ondergrond bij de aanleg van wegen.



Aan de kant van de Kastanjelaan, in de andere vleugel van het complex, zit nog een aantal huurders. Ze moeten 1 maart volgend jaar zijn vertrokken. De paar ondernemers die er nog zitten moeten al eind dit jaar weg zijn.Sloop van dit gedeelte begint volgend jaar tegen de zomer.

Nieuw hart

Op datzelfde moment komt de nieuwbouw op gang, op de hoek van Berkstraat en Piusplein, een complex met sociale woningen rond een binnentuin met eronder winkeltjes en straks twee supermarkten, de Akmarkt en Jumbo. ,,We denken dat het eind 2022 klaar is”, legt Van de Sanden uit.

De overige gebouwen van het project, huurwoningen in de vrije sector, koopappartementen en nog een aantal winkels, volgen de jaren erna. Zo ontstaat een nieuw hart voor deze oude wijk. De kers op de taart van de wijkvernieuwing, die Stadlander met de gemeente heeft ingezet door honderden verouderde woningen te slopen en te vervangen door eigentijdse nieuwbouw. Ook de straten worden vernieuwd.

Zo komt het eruit te zien. Links de H. Hartkerk. Op de voorgrond nog een puntje van de Action.

Twee eiken

In het plan zoals het nu wordt uitgevoerd verdwijnt het Piusplein zoals we dat kennen. Aan de zijde van de Kastanjelaan ontstaan een nieuw plein. Waar kan worden geparkeerd. Met aan de overzijde de Action. Dit complex lift mee in de plannen.

Quote Veel Bergenaren hebben hun roots in Gageldonk West Stadlander probeert bij alle sloop en nieuwbouw het groen dat er is zoveel mogelijk te behouden. En voegt er straks ook nog het nodige nieuwe groen aan toe, verzekert Van de Sanden. Alleen twee forse eiken achter De Gentiaan moeten wel weg. ,,We hebben dat nog bekeken, maar dan moeten we het plan teveel aanpassen.”

Wijkcentrum

Tegelijkertijd zijn Stadlander en de gemeente bezig met de realisering van een wijkhuis in het onderste gedeelte van de Piushof, het wooncomplex aan de noordzijde van het Piusplein, pal naast de kerk. Eerst wilde Stadlander winkels op de begane grond maken. Dat is inmiddels van de baan, zegt Van de Sanden.

,,We willen nu van de begane grond en eerste verdieping een wijkcentrum maken, waar alles van de wijk samenkomt. En een verbinding leggen vanuit dat wijkhuis met het Piuspark.” Gageldonk West kent als wijkhuis nu de zwaar verouderde Kastanje.

De Grebbe

In de H. Hartkerk komt een medisch centrum. Ook die plannen, een particulier initiatief, zijn volop in gang, weet de vastgoedontwikkelaar. ,,De aanvraag is bij de gemeente ingediend.” En als laatste wordt volgens hem gekeken wat er met basisschool De Grebbe moet gebeuren. Eerst zou er nieuwbouw komen, vlakbij de H. Hartkerk. Dat ging niet door. Nu bekijken gemeente en Louis Porquin Stichting of het huidige gebouw is te renoveren en verduurzamen. Of dat het toch beter is op deze plek nieuw te bouwen.

De Gentiaan op een oude opname.