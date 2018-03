Sloop oude winkels op Tervoplein in Putte in volle gang

De firma Fraanje is in de arm genomen om de leegstaande oude viswinkel, voormalige Zeeman, een jeanszaak en Chinees restaurant plat te leggen. Dat karwei was maandagmiddag al grotendeels gepiept.

Bijzonder aan de herinrichting is dat regen die in de toekomst op het plein valt, wordt opgevangen in een apart hemelwaterriool, dat los staat van het gewone riool. Het schone water wordt doorgesluisd naar de Putse Eendenvijver en gaat daarna via sloten en stuwtjes het Moretusbos in, dat met verdroging kampt.