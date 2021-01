Sloop maakt ruimte voor 138 moderne zorgappartementen in Hoogerheide

,,Nu is het de beurt aan de nummers 20, 22, 24 en 26, dus tot en met de winkel waar schoenenzaak Van Hoof ooit zat. Eind januari is van al die zeven panden alleen nog gebroken puin over", aldus De Nijs. ,,In week 51 waren we al gestart met de asbestsanering, die was uiteraard al afgerond.”