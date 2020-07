Slim rekenen: is dat de oplossing voor nieuwe bouwkoten Vastenavend?

,,We gaan niet terug naar de tekentafel, want het plan dat we hebben is goed.” Ron den Houting en Hans van Balen van de Stichting Bergse Bouwers zitten nog bij te komen van de forse dreun die de gemeenteraad vorige week uitdeelde. Door de miljoenen voor de nieuwbouw te schrappen. En daarna als een soort van goedmakertje een paar dagen later toch aan te dringen op een plan voor de bouwclubs. Dat er dit najaar moet zijn.