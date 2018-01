Slim licht voor de veiligheid op de Antwerpsestraat Van Hoogerheide naar Bergen op Zoom

WOENSDRECHT / RUCPHEN - Demi Schellekens (14) fietst dagelijks, net als een kleine duizend andere scholieren, over de Antwerpsestraatweg. Van Hoogerheide naar Bergen op Zoom. In de wintermaanden was het er tot voor kort stikdonker: het fietspad was niet verlicht. ,,Af en toe was het best eng. Zeker als ik laat klaar ben met school en alleen naar huis rijd.’’

De gemeente Woensdrecht wilde dat onveilige gevoel wegnemen. Met dynamische fietsverlichting. Lampen die automatisch gaan branden als een fietser passeert. Is die voorbij, dan dimt de verlichting. Dat draagt niet alleen bij aan de veiligheid, het is minder belastend voor de natuur en bespaart energie.

Slim

Het fietspad langs de Rucphenseweg in Rucphen, tussen de afslag van de A58 en de afslag naar de Bernhardstraat, is een aantal jaren geleden al voorzien van deze ‘slimme’ verlichting. Veertien palen met bewegingssensoren zorgen dat de ledlampen automatisch gaan branden. Ook hier speelde sociale veiligheid een belangrijke rol in de keuze hiervoor, zegt wethouder Laura Matthijssen-De Jong.

Als wielergemeente kon Woensdrecht niet achterblijven. De Antwerpsestraatweg en de Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan bij Ossendrecht hebben sinds eind dit jaar al die slimme fietsverlichting.

Fietspaden verlichten in het buitengebied lijkt een kwestie van palen neerzetten en aansluiten op het elektriciteitsnet, maar zo simpel is dat niet, zegt projectleider Sven Willemsen van de gemeente Woensdrecht. ,,In bosrijk gebied heb je te maken met beschermde natuur die onder de Natura-2000 wetgeving valt. Verlichting die ’s nachts brandt, kan de natuur verstoren. Zoals vogels tijdens het broedseizoen. Met de verlichting die wij aanleggen kun je dat voorkomen.’’

Uitschakelen

En met een druk op de knop schakelt Willemsen met zijn tablet de lantaarnpalen aan, uit of gedeeltelijk uit. De armaturen bestaan uit vier delen. ,,Iedere zijde kan ik afzonderlijk uitschakelen, of dimmen. Als bewoners last hebben van licht dat in de woning schijnt, dan los ik dat meteen op.’’

Quote Als bewoners last hebben van licht dat in de woning schijnt, dan los ik dat meteen op. Sven Willemsen, projectleider

Nooit sneller dan het licht

Wie over het fietspad langs de Rucphenseweg rijdt, merkt dat de lantaarnpalen automatisch gaan branden als je komt aanrijden. Daar zorgen bewegingssensoren voor. Gaan in Rucphen alle palen tegelijk aan, langs de Antwerpsestraatweg gaat het licht met de fietser mee. Maar hoe hard die ook rijdt, de fietser gaat nooit sneller dan het licht. Na enkele minuten dimt de verlichting automatisch. De verlichting gaat echter niet helemaal uit. Het op afstand bedienen van de lampen is slechts het begin. De technologie gaat veel verder. Zo melden de lichtmasten zelf wanneer een lamp stuk is. Staat er een paal scheef, dan krijgt Willemsen dat ook door op zijn tablet.



De palen kunnen zelfs het aantal verkeersbewegingen in kaart brengen. In de toekomst zijn de lichtmasten uit te breiden met verschillende sensoren, zoals microfoons en camera’s. ,,Bij een incident heb je meteen bewijsmateriaal’’, zegt Willemsen.



,,Dat maakt fietsen tussen Hoogerheide en Bergen op Zoom een stuk veiliger.’’Aan weerszijden van de Antwerpsestraatweg staan 65 lichtmasten op het traject vanaf de carpoolplaats bij de A58 tot aan het tunneltje bij Zuidgeest. De gemeente Bergen op Zoom sluit later aan met een reeks van dezelfde lantaarnpalen.

Investering

De Woensdrechtse wethouder Jeffrey van Agtmaal wil ook meteen de andere verbindingswegen in het buitengebied aanpakken. Zoals de Weg naar Wouw tussen Huijbergen en Wouwse Plantage, de Abdijlaan tussen de rotonde bij Jagersrust en de Westerstraat in Huijbergen. Ook de Huijbergseweg tussen Hoogerheide en Huijbergen staat op de planning. ,,Het is een flinke investering’’, zegt Van Agtmaal.

,,Maar we doen het liever in een keer goed. Het zorgt voor meer veiligheid en tegelijkertijd is het energieverbruik minimaal.’’ Als hij voluit brandt, verbruikt een nieuwe lantaarnpaal maximaal 48 kilowatt per uur. In de praktijk is dat veel minder, aangezien de palen in dimstand nog geen 10 watt verbruiken. Woensdrecht wil met de slimme fietsverlichting de proeftuin van West-Brabant zijn. Toch is de ambitie voor een verlicht fietsnetwerk niet nieuw.

Nachtnet

Zoetermeer heeft drie jaar geleden, als een van de eerste steden, een nachtnet gerealiseerd; een netwerk aan verlichte fietsroutes door de stad. Het verbindt scholen, sportcomplexen en uitgaansgelegenheden.

Ook andere West-Brabantse gemeenten zetten vol in op dynamische verlichting. Langs de Bosschendijk, de weg langs het bedrijventerrein in Oudenbosch, gaat sinds kort het licht ook automatisch branden. En ook tussen Oudenbosch en Oud Gastel is dynamische verlichting.

In Zundert gaat de verlichting eveneens automatisch aan, zoals op de fietsbrug richting Klein Zundert.