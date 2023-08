Slecht weer goed voor het binnenbad: ‘Als je een buitenbad hebt, is het in deze tijd helemaal drama’

Groenewe­gen, Terpstra en Kooij: wie is de volgende toprenner die Willebrord Wil Vooruit aflevert?

Ook dit jaar staat er weer een aantal junioren van Willebrord Wil Vooruit op het WK wielrennen, dat vandaag begint in Glasgow. Een Fin, een Slowaak en in een inmiddels weggestuurde Nederlander. Wat is toch het geheim van een clubteam dat renners aantrekt van all over the world?