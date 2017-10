Slapen kan niet meer in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom zet overnachtende truckers de voet dwars. Overnachten langs de kant van de weg is er niet meer bij. De gemeenteraad stemde deze week in met een aanscherping van de regels. Tot opluchting van wethouder Ad Coppens: ,,Anders worden we het parkeerputje van de regio.''

Steeds meer andere gemeenten verbieden dat overnachten van truckers. Het slapen op zich is het minste probleem. Maar de chauffeurs doen hun behoefte op straat, koken in de buitenlucht en laten vuil achter. Op bedrijventerrein Noordland in Bergen op Zoom liep dat vorig jaar zelfs helemaal uit de hand.

Hotspot

,,Ze worden deze kant uit gestuurd'', zegt Evert Weys, fractievoorzitter van GBWP in de gemeenteraad. De regio West-Brabant is uitgeroepen tot de logistieke hotspot van Nederland. ,,Maar we moeten niet de truckparkeerhotspot worden'', schamperde Weys.

Quote Er is geen alternatief voor ze Peter van den Ouden, raadslid GroenLinks

Kritiek

Toch is niet iedereen in de gemeenteraad ervan overtuigd dat Bergen op Zoom met het overnachtingsverbod de juiste weg bewandelt. ,,Je kunt dit niet maken'', vindt Wim Musters van het CDA ervan. ,,Er is geen enkel alternatief voor ze.'' Klopt, vindt ook Peter van den Ouden van GroenLinks. ,,We moeten eerst een oplossing voor ze hebben en dan pas het overnachten verbieden.''

Oplossing

Aan die oplossing werkt wethouder Coppens al enkele maanden. Hij is in gesprek met bestuurders in de regio, provinciaal en landelijk om tot een grote truckparkeerplaats te komen, ergens langs de snelweg. Naar voorbeeld van Duitsland en Frankrijk. Begin volgend jaar komt hij met een plan van aanpak.