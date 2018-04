Slag om de Schelde krijgt nationale erkenning

Geert zwaait af als bode in Bergen op Zoom: 'je bent er en je bent er niet'

17:03 BERGEN OP ZOOM - Dit is een ode. Aan de bode. Dat is een vak. Zegt Geert. En hij weet het. Na ruim veertig jaar zwaait hij deze week af uit dienst van de overheid. 'Nee bestaat niet' was zijn credo de voorbije jaren.