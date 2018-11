Slachtoffers explosie Grote Markt Bergen op Zoom buiten levensgevaar

Daphne Lauwen, eigenaresse van de Teerkamer, is nog helemaal van slag. “Ik heb net een uurtje gewerkt, maar het valt me zwaar. We hebben gisteren slachtofferhulp ingeschakeld, iedereen was zo enorm geschrokken. Het eerste nieuws dat naar buiten kwam, was dat er brand was in de Teerkamer met vier gewonden. En iedereen weet dat wij op maandagochtend met vieren opstarten… Zelfs oud-medewerkers kwamen gisteren langs om te kijken of wij wel oké waren.”