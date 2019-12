Slachtoffer ziet dief (15) op zijn scooter rijden in Bergen op Zoom, verdachte aangehouden

Brabanders in Antwerpen: ‘Mijn ‘g’ wordt al zachter’

11:00 Emigreren naar Antwerpen is hot! Er wonen nu 20.110 Nederlanders in de stad, dat is 47 procent meer dan in 2010. Twee van hen zijn dichter Bert Bevers uit Bergen op Zoom en onderneemster Anne Mulkens uit Breda. Bevers is medesamensteller van een Antwerps Nederlands Woordenboek. Mulkens runt een wijnspeciaalzaak en galerie.