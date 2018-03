Slachtoffer woningoverval en schietpartij in Bergen op Zoom: 'Ik dacht dat mijn leven voorbij was'

BERGEN OP ZOOM - Als Ismail Tajarni uit Bergen op Zoom probeert van wal te steken in zijn karig ingerichte woonkamer, barst hij uit in een stevige hoestbui. Zelfs een glas water biedt geen soelaas, pas als hij pufjes neemt van de twee inhalatoren op tafel komt hij langzaam tot rust. ,,Sorry, ik ben nog steeds in shock. Ik dacht echt dat mijn leven voorbij was."

Het is vrijdagavond rond een uur of tien. Tajarni zit op de bank tv te kijken als plotseling de deurbel gaat. Hij kijkt op de monitor die in verbinding staat met de camera bij zijn voordeur en ziet twee mannen. ,,Ik heb die camera geïnstalleerd omdat een paar jaar geleden in mijn vorige woning is ingebroken."

Quote 'Ik schiet je kapot', roept een van hen. Toen dacht ik echt dat mijn leven voorbij was. Slachtoffer Ismail Tajarni

Hij doet open en krijgt direct een pistool tegen zijn hoofd gezet. In totaal vier mannen dringen zijn huis binnen en eisen geld. Onderwijl krijgt Tajarni een klap met het wapen in zijn gezicht. ,,Ik riep meteen dat ik niets heb. Daarop beginnen ze me te slaan en schoppen. Ze gooien me op de grond en beginnen op mijn rug en armen te slaan met het pistool en te schoppen. Ik was echt doodsbang. Ze zetten het pistool weer op mijn hoofd. 'Ik schiet je kapot', roept een van hen. Toen dacht ik echt dat mijn leven voorbij was."

Tajarni blijft roepen dat er niets te halen valt. Als beloning krijgt hij nog meer klappen. Twee van de mannen doorzoeken de keuken en de slaapkamer, maar ze vinden niets. En het slaan en de doodsbedreigingen gaan maar door. ,,Op een geven moment zei ik, schiet me maar dood. Ik was echt helemaal van de kaart."

Quote Ik weet niet wat me bezielde. Achteraf denk ik, wat ben ik een enorme domkop dat ik ze achterna ben gegaan. Ismail Tajarni

De mannen merken dat er niets aanwezig is en besluiten te vertrekken. Op het moment dat ze de deur uitlopen, besluit Tajarni ze achterna te gaan. Samen met zijn hond, een staffordshire die gedurende de overval in de tuin zit, zet hij de achtervolging in. ,,Ik weet niet wat me bezielde. Achteraf denk ik, wat ben ik een enorme domkop dat ik ze achterna ben gegaan."

Blinde paniek

De Bergenaar rent achter de twee auto's aan waarin de overvallers zitten. De man met het pistool stapt uit, draait zich om en schiet. Daarop besluit Tajarni weg te vluchten. De overvaller gaat achter hem aan. ,,Toen heeft hij nog een keer op me geschoten. Ik was echt doodsbang." In de blinde paniek besluit hij op de ramen en voordeuren van zijn buren te bonken. Uiteindelijk bellen die de politie. Hoe het precies is gegaan, weet Tajarni niet omdat hij flauwvalt. ,,Ik denk uit pure angst."