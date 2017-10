Slachtoffer (46) dodelijke steekpartij Bergen op Zoom meermaals met mes in hart gestoken

De verdachte, zakenman Michel van E. uit Bergen op Zoom, zou de nieuwe vriend van zijn vrouw hebben omgebracht met meerdere messteken in de hartstreek. Dat bleek maandag tijdens een voorbereidende rechtszitting.

Scheiding

Het stel lag in scheiding. De verdachte was naar verluidt hun woning aan de Paracelsuslaan binnengekomen en trof daar zijn ex aan met haar nieuwe relatie. Naar verluidt was dat in de slaapkamer.

Het daarop volgende drama speelde zich af rond 02.00 ’s nachts. Op dat moment lagen de beide kinderen van het stel, twee jonge meisjes, te slapen.

Er moet zich een worsteling hebben afgespeeld. Ook verdachte Van E. raakte zelf gewond bij de steekpartij.

Onderzoek

Officier van justitie Hannah Huizenga vertelde maandag dat er tien rechercheurs op de zaak zitten. Er wordt nog allerlei onderzoek gedaan. Onder meer naar het steekwapen, de mobiele telefoon en de auto van de verdachte, alsmede voorafgaande correspondentie.

Het Openbaar Ministerie wil er vooral achter komen wat de verdachte op het fatale moment precies heeft bewogen. ,,Die vraag is uiteraard van belang om vast te kunnen stellen of er al dan niet sprake was van voorbedachte rade”, lichtte de officier toe voor de aanwezige familieleden van het slachtoffer. Zo staat bijvoorbeeld nog niet vast of verdachte zelf een mes had meegenomen of dat hij ter plekke in een opwelling heeft gehandeld. Op de tenlastelegging staat wel primair moord.

Behalve een psychologisch onderzoek wil het OM de verdachte ook psychiatrisch laten onderzoeken. Van E. liet weten ‘aan elk onderzoek te zullen meewerken’.

Drama

Het is duidelijk dat de gebeurtenis een enorm drama is voor alle partijen en nabestaanden. Marc Janvier was een bekende in zijn woonplaats, onder meer als bestuurslid van Jazz Bergen op Zoom. Al eerder liet Van E. - een zelfstandig ondernemer uit Bergen op Zoom - weten het ‘vreselijk te vinden wat er is gebeurd’.

De zaak wordt voortgezet op 11 januari 2018. Ook dat is weer een tussentijdse zitting.