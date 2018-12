Slaan met hakbijl: 1250 euro boete voor beschoten woonwagenbewoners in Steenbergen

Begrip en teleurstel­ling over opschonen begraaf­plaats Bergen op Zoom

16:52 BERGEN OP ZOOM - Er klinkt een zaag, een schop gaat in de grond en grind wordt weggehaald. De grote schoon- en opknapbeurt van de begraafplaats aan de Mastendreef in Bergen op Zoom is begonnen. Alle struiken, boompjes en het grind naast en achter de graven moet weg. Dat zijn de regels. Nabestaanden tonen begrip, maar er is ook teleurstelling.