Slaan met bierglas tijdens megaknokpartij: taakstraf voor Steenbergenaar

Chinooks Gil­ze-Rij­en versierd voor jubileum squadron

17:00 GILZE-RIJEN - Het 298 squadron van vliegbasis Gilze-Rijen dat met Chinook-transporthelikopters vliegt, bestaat op 16 april precies 75 jaar. In een timelapse die een maand in een minuut samenvat is te zien hoe een chinook op Vliegbasis Woensdrecht een special paint krijgt.