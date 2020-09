Situatie van chauffeur uit Bergen op Zoom die bij brand zwaargewond raakte erg verslechterd

Onbekenden staken in de nacht van 19 op 20 augustus de vrachtwagen geparkeerd aan de Leigraafseweg in brand. De chauffeur lag op dat moment te slapen in het voertuig en werd pas wakker toen de vlammen al meters hoog waren. Bij het verlaten van de cabine liep hij ernstige brandwonden op.



Televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde afgelopen dinsdag opnieuw aandacht aan de brand. Een politiewoordvoerder meldde daarin dat het slechter met de Brabander gaat en dat het maar de vraag is of hij zijn verwondingen overleeft.