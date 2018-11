Sinterklaaslampionoptocht in Ossendrecht

De SBO is een samenwerkingsverband van de Ossendrechtse buurtschappen en is de organisator van de Sinterklaasactiviteiten in het dorp en de viering van Koningsdag. De meeste lampionnen waren eigen creaties die een week geleden zijn gemaakt op basisschool De Meulenrakkers in Ossendrecht tijdens de Lampionnen knutselmiddag op 21 november. “Om goed voor de dag te komen met mooie lampionnen hebben wij de kinderen de mogelijkheid geboden om vorige week op woensdagmiddag deze lampionnen in elkaar te knutselen”, legt van Loon uit.

De kinderen moesten zelf een leeg melkpak meebrengen en de SBO zorgde voor de materialen om van het melkpak een fraaie lichtgevende lampion te maken. De Sint was gisteravond zeer te spreken over de vlijtige kinderen. Sinterklaas had gisteravond zijn paard niet meegnomen maar liep te voet mee met de feeërieke optocht. Na een rondgang door het dorp eindige de lichtgevende stoet een klein uur later bij het kerkplein waar de goedheiligman luid werd toegezongen door de kinderen. De Pieten beloonden de zingende kinderen met pepernoten en andere lekkernijen. Sint gaf de kinderen de hint om hun schoen te zetten nu hij toch in de buurt is.