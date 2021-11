Sinterklaascomité hoopt het kinderfeest ‘als vanouds’ te kunnen vieren in Bergen op Zoom

,,We willen dat zoveel mogelijk kinderen het feest meebeleven", zegt Van Esveld. We willen het sinterklaasfeest nog dichter bij de kinderen in de wijk te brengen.



En dat kan omdat de stichting subsidie krijgt van het buurt- en cultuurfonds van Stadlander. Alle kinderen van de groepen 1 tot en met 4 krijgen de nieuwe sinterklaasvlag uitgereikt. ,,Die kunnen ze thuis aan de gevel hangen of voor het raam.” En via het scholenpakket krijgen ze opdrachten om in de wijk uit te voeren. ,,Bijna alle basisscholen doen mee. Vanaf 8 november kijken ze dagelijks naar Studio Pepernoot, het Bergse sinterklaasjournaal.”