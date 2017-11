Sinterklaas wacht warm welkom in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Sint is een succes in Bergen op Zoom. Wie daarover alles weet is Daan Touw. Hij is de baas van sinterklaas, de nieuwe voorzitter van de Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom, zoals de organisatie heet die elk jaar de goedheiligman een warm welkom bereidt. Touw is opvolger van Rieny Hagenaars. En zit al vanaf zijn dertiende bij de organisatie. ,,Ik wilde altijd al Piet zijn. En ben dat tot vorig jaar ook geweest'', vertelt de 51-jarige.

Rondom de komst van sinterklaas is zoveel te doen, dat het welkomstcomité met zijn 200 vrijwilligers er het hele jaar werk aan heeft. ,,We komen als bestuur al in januari bij elkaar om te zorgen dat in maart het nieuwe thema bekend is, zodat onze bouwers gelijk aan de slag kunnen.'' Die bouwers werken op dit moment aan de decors in de werkplaats van de voormalige Mercedesgarage aan de Mimostraat. Een tijdelijk onderkomen van 350 vierkante meter. ,,We zijn in gesprek met gemeente en Facilitair Bedrijf om een permanente plek te krijgen.'' In de buurt van de carnavalsbouwclubs. ,,Want in feite zijn we net zo'n bouwclub.''

Pietenschool

Dat komt goed, is Touw overtuigd. Maar hij is vooral trots op de nieuwe samenwerking met de basisscholen in de stad. De Stichting Sint Nicolaas lanceerde dit jaar een lessenpakket en de Pietenschool waar kinderen alles kunnen leren wat het is om piet te zijn. En dat slaat enorm aan. ,,Voor de Pietenschool hebben de jongste klassen van de basisschool zich al aangemeld met 1100 kinderen. Daar komen nog bedrijven en particulieren bij.'' Scholen kunnen ook het predikaat Pietenschool 'verdienen'.

Studio Pepernoot

En aan het lespakket doen bijna alle scholen mee.'' Dat betekent ook dat de kinderen op die scholen gaan kijken naar Studio Pepernoot, het eigen sinterklaasjournaal van de organisatie. ,,Daarvan maken we negen afleveringen. In co-productie met ZuidWest TV.'' Elke aflevering is een kwartier. Kinderen kunnen er op school naar kijken. Als vervolg op de sinterklaasles. ,,Er waren scholen die al hadden ingetekend op het landelijke sinterklaasjournaal maar die nu toch voor ons kiezen'', meldt voorzitter Touw trots.

Dat de scholen en masse nu voor Studio Pepernoot kiezen is zeer welkom. ,,Het lastige is anders dat kinderen op het landelijke journaal iets zien maar dat keert hier in Bergen op Zoom niet terug omdat wij er niet op inspelen.'' Nu sluit alles wel mooi op elkaar aan.

Aankomst

Sinterklaas en zijn gevolg arriveren op 18 november in de stad, in de Theodorushaven. ,,We hebben maar krap twee weken, vorig jaar was het een week langer.'' En dat betekent dat er in korte tijd veel gebeurt. De dag na de aankomst is het Sint's Muziekspektakel in De Stoelemat. ,,We maken een catwalk waardoor de pieten veel dichter bij de kinderen komen.''

Deze grootse muzikale show met live muziek van de Pietenband is gratis toegankelijk en is een waar Sinterklaasfeestje voor klein en groot, zegt voorzitter Touw. De kaartverkoop voor de sinterklaasvoorstellingen is dit keer niet meer in de zaal. Maar vindt voordat het Muziekspektakel begint buiten plaats, aan de kassa's van De Stoelemat.