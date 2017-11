Sinterklaas vindt opvolger in 99-jarige Marie uit Nieuw-Vossemeer

De Goedheiligman wil na veertig jaar met pensioen. In de bijna honderdjarige Marie ziet de sint een prima opvolger. En dat is geen toeval. Marie de Natris-Suijkerbuijk is een bekende verschijning in Nieuw-Vossemeer. Ze kent iedereen en weet precies wat er in het dorp gebeurt. Een halve eeuw lang knipt ze nieuwsberichten uit die over Nieuw-Vossemeer gaan. Met als resultaat honderdzeventig boeken vol knipsels. "Piet, laten we eens kijken of die mantel en mijter passen." Een paar minuten later is Marie verkleed als hulpsinterklaas. Het publiek in gemeenschapshuis De Vossenburcht ligt dubbel van het lachen.