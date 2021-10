Sinterklaas komt met aangepaste intocht aan in Steenbergen en Woensdrecht

Alleen in De Heen een intocht die bijna als vanouds gaat. Op 13 november om 14.15 uur komt Sint aan in de haven van De Heen bij eetcafé ‘t Goeleven. ,,Het is daar afgezet en wie erbij wil zijn, moet een geldige QR-code laten zien”, zegt Miranda Cools van Evenementen De Heen. Na een ronde door het dorp is er een feestmiddag in gemeenschapshuis De Stelle, waar de coronapas voor nodig is.

Op 14 november is er een doorlooproute bij de Steenbergse haven. Vanaf 12.30 uur kunnen kinderen en hun begeleiders langs Sint en zijn pieten lopen. Hier is geen coronapas voor nodig.

Sint komt op 20 november om 14.30 uur in Dinteloord aan in de haven en gaat meteen door naar het Dorpshuis voor een feestmiddag. Alleen binnen is de coronapas nodig.

In Kruisland kunnen ouders met de auto vanaf de Commissaris van der Hartenbrug vanaf 14.00 uur een route langs Sint en piet rijden op 21 november. Op dezelfde dag doet de Sint een route door Welberg en is er een feest in De Vaert. Alleen voor dat laatste is de coronapas nodig.

In Nieuw-Vossemeer wordt nog aan een plan gewerkt, maar een intocht komt er niet. ,,Maar we gaan wel íets doen”, belooft Jos van Treijen van het Sint Nicolaas Comité.

Volledig scherm Een foto in 2015: De kindermiddag in mfc de Biezen in Putte. © Niels Krebbekx / het fotoburo

In Hoogerheide en Woensdrecht wordt op zaterdagavond 13 november vanaf 17.30 uur de Sint Maarten lampionoptocht gecombineerd met de intocht. ,,De sint komt dit jaar naar de kinderen toe”, zegt Bea Bogers van de organisatie. Kinderen wordt gevraagd met een lampion langs de route te staan.

In Ossendrecht komt de Sint om 13.30 uur aan op het marktplein waarna er een rondrit door hert dorp wordt gemaakt. De samenkomst in MFC de Drieschaar komt te vervallen. ,,Op deze manier is het een doorstroomevenement en hoeven we niet te weken met de coronapas”, zegt Koen van Haaren van de Stichting Buurtschappen Ossendrecht.

In Putte komt Sint om 13.00 uur aan op het kerkplein, gevolgd door een rondrit door het dorp. In Huijbergen worden de kinderen na een rondrit verwacht in MFC De Kloek, waar ze uit handen van Sinterklaas een cadeautje ontvangen. De bezoekers in De Kloek moeten een coronapas laten zien.