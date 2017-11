Sint-Maartensdijk pakt dag na de brand het werk weer op

SINT - MAARTENSDIJK 0 Na de allesvernietigende brand bij Lion Foods in Sint-Maartensdijk pakt directeur Peter Kamstra van Murre Investments, waar Lion Foods onder valt, de draad weer op. De bedrijven rondom de uienfabriek zijn ook weer open. Maar de schrik zit er goed in.

Niet die typische uiengeur, dinsdagochtend op het bedrijventerrein in Sint-Maartensdijk. Wel een penetrante brandlucht. Uit wat ooit de kantine was, komt af en toe nog een rookpluimpje. Niets verontrustends, stelt een brandweerman gerust.

Achterhalen oorzaak

Een onderzoeksteam is in opdracht van de verzekeraar van Lion Foods bezig met het achterhalen van de oorzaak. De brandweer, die assisteert, vermoedt dat de brand is ontstaan toen een olietank met palmolie vlam vatte. De brand brak tussen 02.00 en 03.00 uur uit, kort nadat het productieproces was opgestart. Op het moment van de uitbraak waren er hooguit vijf mensen in de fabriek aanwezig.

Peter Kamstra is blij dat het bij materiele schade is gebleven. Voor de 25 medewerkers van de vestiging in Sint-Maartensdijk wordt een oplossing. Dat kan zijn in de vestigingen van Top in Kapelle of 's-Gravenpolder. Het bedrijf inventariseert momenteel bij klanten de vraag naar gebakken uitjes en past daar de productiecapaciteit op aan.

Het opschalen van de capaciteit is volgens Kamstra niet het grootste probleem. "Het knelpunt is het verpakkingsmateriaal. Dat moeten we op tijd aanvragen bij onze toeleverancier. Kunnen die niet tijdig leveren, dan vertraagt dat het productieproces." Of Lion Foods terugkeert in Sint-Maartensdijk is nog de vraag, maar het is volgens Kamstra wel het uitgangspunt.

Volledig scherm Bijna niets is gespaard. © Timo Van De Kasteele

Gesprek van de dag

Bij Kelvion, producent van warmtewisselaars, is de brand het gesprek van de dag. De gevolgen blijven voor het bedrijf beperkt tot rookaanslag op bureaus en het missen van een dag productie.

Directeur Hans Traas heeft maandag een aantal uren in spanning gezeten. "De wind stond verkeerd. Er daalden branddeeltjes neer. De brandweer heeft het dak preventief nat gehouden. We komen voor de tweede keer goed weg." In 2009 brak bij pindabedrijf Katjang Pedis een fikse brand uit.

Ook Gerrie Paulusse van garagebedrijf Profile Tyrecenter Rinus Roon is geschrokken. Hij woont in Scherpenisse, op steenworp afstand van Lion Foods. "Ik werd wakker van harde knallen. Toen wist ik: hier is iets goed mis." Paulusse benadrukt dat de gemeente moet kijken naar een extra ontsluiting van het bedrijventerrein. Zijn voorkeur: de Nijverheidsweg bij de Milieustraat doortrekken en aansluiten op de Provincialeweg.