Sint Maarten lampionnenoptocht trekt door Hoogerheide en Woensdrecht

WOENSDRECHT / HOOGERHEIDE - Het Sint Maartenfeest is door de jaren heen verdrongen door Halloween, maar in Hoogerheide en Woensdrecht houden ze nog steeds vast aan het traditionele feest. De Sint Maarten lampionnenoptocht met rond de 300 kinderen trok zaterdagavond weer van Hoogerheide naar Woensdrecht.

"We organiseren deze optocht al ruim 30 jaar", vertelt Mario Verkuijl, voorzitter van de Stichting Openbare Feestelijkheden (SOF). Sint Maarten was een heilige die zich bekommerde om arme mensen "Deze boodschap dragen we nog steeds uit", zegt Verkuijl.

Bij aanvang van de tocht in de Bloemenlaan in Hoogerheide, konden de kinderen hun overtollig speelgoed inleveren in een grote kar die achteraan de stoet aansloot. "Elk jaar geven de kinderen weer massaal gehoor aan onze oproep", zegt Verkuijl. Het speelgoed gaat naar 't Druppeltje in Bergen op Zoom dat zich bezig houdt met het inzamelen van speelgoed voor kinderen in Derde Wereldlanden.

Traditie

SOF wil de traditie nog in lengte van jaren voortzetten. "Een paar jaar geleden leek het erop dat in onze optocht de Halloweeninvloeden hun intrede deden maar op een enkel masker na voert bij ons de feeërieke optocht nog steeds de boventoon. We hebben liever geen enge toestanden. De Sint Maartenoptocht is vooral voor de jongste kinderen". Maar ook ouders lopen mee in de optocht waarmee een lange stoet van meer dan 600 personen zich door de donkere straten beweegt.

Ook de bewoners langs de route van de optocht dragen hun steentje bij aan de sfeer met fraai verlichte gevels en voortuinen. "Sint Maarten heeft ook de traditie van Lichtjesoptocht", weet Verkuijl.