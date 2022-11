Sint Jozefkerk in Woensdrecht maakt plaats voor appartementen

De meningen op het bouwplan waren verdeeld. De Nijs kocht de het kerkgebouw in Woensdrecht van het bisdom Breda. Bedoeling was dat in het kerkgebouw appartementen zouden komen, maar Luuk de Nijs liet een haf jaar geleden weten dat dit niet mogelijk is omdat het schip van de kerk in zeer slechte staat verkeert en sloop nog de enige optie is. In het conceptplan blijft de voorgevel van de kerk en de toren behouden en komen op de plaats van het schip een twintigtal woningen.