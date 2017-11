'Sint is weer klaar voor het feest, van blije kinderen houdt hij het meest'

Met Sinterklaas trekken de kinderen naar de Markt in Steenbergen voor een middag met pepernotenpret. Daar blijkt echter dat er door de grote drukte een tekort is aan noten. Claudia de Groen van muziekvereniging Volharding heeft de oplossing: We fluiten pepernoten!. Ze laat blokfluiten uitdelen en weet binnen korte tijd met de kinderen, en de Pietenband, het lied 'O Pepernoot' voor Sinterklaas te spelen. Aan de andere kant van de Markt bakken pieten bij het Bakhuys voor iedereen echte pepernoten in een rokende 'oven'. Wie dat wil kan leuke spelletjes spelen of met Sinterklaas op de foto.