Sint blij met gedoneerde cadeaus voor minderbedeelde gezinnen in Woensdrecht

Wijkhuis De Moerkens Bergen op Zoom trekt zijn eigen plan

20:30 BERGEN OP ZOOM - Hij heeft het er helemaal mee gehad. En daarom trekt Sjaak Koek, eigenaar van wijkcentrum De Moerkens in de wijk Meilust in Bergen op Zoom vanaf nu zijn eigen plan. Want het nog langer openhouden van wijkhuis De Korenaere brengt De Moerkens verder in de problemen.