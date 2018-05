Sint-Annaland krijgt beweegbos

SINT ANNALAND - Recreatieondernemer André van Ast wil fors uitbreiden. De aanleg van een beweegbos naast chaletpark De Krabbenkreek aan de Nieuwlandseweg in Sint-Annaland is het begin. ,,Je moet toeristen ook iets anders kunnen bieden dan alleen een duik in de Oosterschelde."

Nu is het Stallands Bos, een gebied van ongeveer 3,5 hectare, nog een hondenuitlaatplek. Met bomen, een gemaaid pad en open vlakken. Een gebied dat volgens Van Ast bij uitstek geschikt is voor de aanleg van een beweegbos. Natuurlijke elementen, zoals omgevallen bomen, moeten de basis vormen.

Meer bewegen

Met het idee haakt Van Ast, eigenaar van de horecavoorziening op het chaletpark, in op de wens van provincie en gemeente om inwoners meer te laten bewegen. Ook sluit het naadloos aan op Anna Zorgt, het plaatselijke zorgcoöperatief dat bewoners zolang mogelijk gezond wil houden. ,,Nu Sint-Annaland steeds verder uitbreidt, vraagt het om meer voorzieningen. Tegelijkertijd wil je de toerist ook iets kunnen bieden."

Van Ast wil een deel van het bos herinrichten. Zonder dat de bewoners van het chaletpark de rust verliezen. Hoe het beweegbos er precies uit moet komen te zien, laat hij over aan dorpsbewoners en organisatoren van bootcamps. ,,Die weten als geen ander waar behoefte aan is. Als dat helder is, gaan we het uitvoeren." Van de plas water achter in het gebied wil Van Ast een visvijver maken.

Quote Het is een kwestie van een omgevings­ver­gun­ning aanvragen en aan de slag André van Ast Met een beetje geluk verwacht hij volgend jaar te kunnen beginnen met de omvorming van het bosje. Obstakels ziet Van Ast niet. ,,Provincie en gemeente juichen het toe", zegt hij. ,,Het is een kwestie van een omgevingsvergunning aanvragen en aan de slag." Bij de provincie heeft hij aanspraak gedaan op een 'voucherregeling'. Een subsidie van 5.000 euro.

Eerste stap

Het beweegbos is de eerste stap in de uitbreidingsplannen die Van Ast heeft. Tijdens een masterclass aan de Waterpoort Academy, waarin drie provincies samenwerken met een reeks andere partijen aan de ontwikkeling van het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer, ontdekte hij hoe je optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden in het gebied. In de toekomst wil hij het chaletpark uitbouwen. Aan de overkant van het park ligt zes hectare grond. Daar ziet Van Ast potentie in voor de aanleg van wellnessactiviteiten en een zwembad.