Simon de Feijter is onmisbaar in Dinteloord: ‘Genietende mensen, daar doe ik het voor’

Uitgedost in een net pak stond Simon de Feijter (61) uit Dinteloord bij het gemeentehuis toen hij zijn lintje ontving. ,,Maar ik wist het écht niet”, zegt hij. ,,Er waren vijf leden van de Oranjevereniging die langer dan 25 jaar in het bestuur zitten, daarvoor zouden we op die dag een erepenning krijgen van de Oranjebond. Daarom was ik zo netjes gekleed”, zegt hij lachend.

Quote Als klein jongetje ging ik al mee met mijn vader, die zat ook in het bestuur van wat toen nog het Oranjeco­mité heette Simon de Feijter Sinds 1986 zit de vicevoorzitter in het bestuur van de Oranjevereniging in Dinteloord. ,,Als klein jongetje ging ik al mee met mijn vader, die zat ook in het bestuur van wat toen nog het Oranjecomité heette. Daar blies ik ballonnen op”, weet hij nog. Hij werd gevraagd als vrijwilliger en ging nooit meer weg.



De vereniging is onmisbaar voor Dinteloord. ,,We organiseren een hoop en hebben altijd een druk programma voor jong en oud. Een aubade, een wandeltocht met fotowedstrijd, spelletjes en activiteiten voor kinderen”, somt De Feijter op. En dat is nog maar een greep uit de activiteiten die op Koningsdag georganiseerd worden door de vereniging. ,,Na zo’n dag zijn we helemaal afgedraaid, hoor.”

De boel draaiende houden

Hij was als bestuurslid van de Oranjevereniging ook betrokken bij het vieren van Dinteloord 400 Jaar en ook is hij ook voorzitter van het college van rentmeesters van de gereformeerde kerk Dinteloord-Steenbergen. ,,Ik ben van huis uit gereformeerd. Bij de kerk hadden ze mensen nodig om de boel draaiende te houden, want er is steeds minder aanwas. Ik vind het belangrijk dat dat blijft.”

Toen zijn eigen kinderen op school zaten, maakte hij ook deel uit van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs in Dinteloord.

Quote Ik weet dat het niet eenvoudig is om er een aan te vragen, dus ik ben dankbaar dat men de moeite heeft genomen dit voor mij te doen Simon de Feijter

Vereerd

Die inzet voor al die verschillende verenigingen leverden hem de koninklijke onderscheiding op. ,,Ik was zeer verrast en zeer vereerd. Ik weet dat het niet eenvoudig is om er een aan te vragen, dus ik ben dankbaar dat men de moeite heeft genomen dit voor mij te doen. Hij is overigens ook een beetje voor mijn vrouw Anne-Marie. Zonder haar had ik niet zoveel tijd in het vrijwilligerswerk kunnen steken.”

Zo nu en dan denkt hij eraan om te stoppen, maar wanneer er weer een mooie Koningsdag is neergezet, verdwijnt dat gevoel. ,,Dat motiveert echt om iets moois te organiseren. Het is mooi om te zien dat mensen genieten. Daar doen we het voor.”