Silhouetten Canadese soldaten op rotonde als eerbetoon

Nog onduide­lijk wanneer zwembad De Schelp opengaat

23 oktober BERGEN OP ZOOM - Zwembad De Schelp is nog altijd gesloten. Een datum waarop het bad weer opengaat, is nog niet in zicht. Dat zegt manager Walter van Krieken desgevraagd. ,,We weten het nog steeds niet. Het is heel frustrerend. Mijn team en ik staan nu echt aan de zijlijn, terwijl er onderzoeken worden uitgevoerd.”