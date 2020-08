Silent disco bingo eerste slachtoffer evenementenstop in Bergen op Zoom

Maar liefst 110 deelnemers hadden zich ingeschreven. ,,En als het geen vakantie en in een weekend was geweest, had ik de tent zeker twee keer vol kunnen hebben”, zegt eigenaar Marijn Withagen. Donderdagmiddag kreeg hij echter een telefoontje van de gemeente. ,,Blijkbaar hadden de burgemeester van Breda en van Bergen op Zoom contact gehad”, vertelt hij. ,,En heeft burgemeester Depla gezegd dat een silent disco echt niet kon. De gemeente was vooral bang dat er massaal zou worden meegezongen.”

Het was niet de bedoeling dat het een zangfestijn zou worden, geeft Withagen aan. ,,Voor ons was het de eerste keer, maar inderdaad, er zal best wat gezongen worden. Dus hebben we voor de veiligheid van onze gasten en ons personeel gekozen en het op het laatste moment afgelast.” Nausikaa van den Merkenhof, woordvoerder van de gemeente, stelt dat de silent disco als een evenement werd gezien en dit, evenals alle andere evenementen in augustus, geen doorgang mocht vinden.

Gewone bingo

Het café was in zomerse sferen gebracht en alle bezoekers kregen bij binnenkomst een bloemenkrans. ,,Zo maken we er toch een feestje van”, zegt Withagen. ,,Al moesten we wel snel omschakelen op het laatste moment.” Tijdens de bingo werden de coronaregels in acht genomen: bezoekers zaten op afstand en werden gemaand vooral te blijven zitten. Kristel Otto en Christian Selsig vinden het wel jammer dat de silent disco niet doorgaat. ,,Maar we zijn stamgasten, dus als er iets georganiseerd wordt, komen we altijd. En dit vinden we een prima oplossing, hoor.” De afgelopen maanden zijn ze minder vaak geweest.,,Ik ben heel voorzichtig”, zegt Kristel. ,,En eigenlijk vind ik het wel prettig dat er nu zoveel ruimte is in het café.”