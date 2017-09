Signalen van uitbuiting op Park aan het Veer in Nieuw-Vossemeer

Basisschool Sint Maarten helpt Sint Maarten

10:43 HALSTEREN - Basisschool Sint Maarten in Halsteren is donderdag begonnen met de voorbereidingen van de actie 'Sint Maarten helpt Sint Maarten'. De kinderen zamelen geld in voor hulp aan de slachtoffers van orkaan Irma op het getroffen eiland Sint Maarten.