Sieb (18) doet veel in en rond zijn dorp: ‘In Welberg is altijd wat te beleven’

Man opgepakt voor gebruik alarmpi­stool in Bergen op Zoom, politie vindt meerdere wapens in woning

BERGEN OP ZOOM - De politie in Bergen op Zoom ging dinsdag af op een melding dat een buurtbewoner in de Korenbeursstraat vermoedelijk met een alarmpistool had geschoten. In de woning van de verdachte werden daarna meerdere wapens gevonden.

23 februari