Shermantank van Supersum rijdt voorlopig niet

Koker met spullen voor de toekomst de grond in bij opening Fort Henricus in Steenber­gen

20 oktober STEENBERGEN - Het kan nog honderden jaren duren. Maar er komt een dag dat iemand hem vindt: de koker met spulletjes die zondag bij de opening van Fort Henricus in Steenbergen de grond in is gekatapulteerd. Met een piepklein Gummaruskerkje en Pompejusje, bloemenzaadjes, een brief van burgemeester Ruud van den Belt van Steenbergen, maar ook een cd met waterlinie-raps en een boekje met wandeltochten.