Shermantank mogelijk niet op tijd klaar voor Supersum

Gemeente reikt Woensd­recht­se Veer uit aan duurzame inwoners en onderne­mers

18:00 HOOGERHEIDE - De eerste drie ‘Veren’ zijn tijdens een duurzaamheidsavond in het gemeentehuis in Hoogerheide uitgereikt. De ‘Woensdrechtse Veer’ is bedacht door de gemeente en is bedoeld om duurzaamheid bij de Woensdrechtse burgers te stimuleren.