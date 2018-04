Shabby Harry's: vijf wilde beesten op het podium bij Popelucht

Want als de band eenmaal begint te spelen, kun je niet om ze heen. Harde rock, maar wel toegankelijk. De Shabby Harry's bestaan uit vijf muzikanten: Kaylian van Harteveld, Alex Jongens, Tomas van Berkom, Sander Branderhorst en Alex van Overveld. Mannen in de leeftijd van 22 tot 30 jaar. Hun oefenruimte staat in Welberg, maar zelf komen ze overal vandaan: van Steenbergen tot Etten-Leur en Zundert.

Coverband

In 2009 begon de band als coverband. Jongens is het enige overgebleven bandlid uit die beginperiode: ,,We gaven een eigen draai aan de nummers. Een liedje van Elvis maakten we bijvoorbeeld wat harder.'' Geleidelijk begon de band vaker eigen nummers te spelen. Jongens: ,,We zijn gegaan van een bandje dat voor de lol speelde naar een kwalitatief best goede band. We staan op het podium als een huis.'' De band probeert alle zintuigen van het publiek te prikkelen.