SGP weer de grootste in Tholen

D66 kwam in Tholen tot slechts 5 procent van de stemmen, Forum voor Democratie kreeg 5,7 procent van de stemmen. In totaal kwam 80,3 procent van de kiesgerechtigde inwoners van Tholen naar de stembus.

Historie

In 2017 werd de SGP de grootste partij in Tholen met 24,3 procent van de stemmen. De PVV en VVD zaten elkaar op de hielen en verschilden in deze gemeente maar 0,1 procent. Het CDA kwam daaronder binnen met 11,9 procent van de stemmen. De opkomst was in Tholen in 2017 83,79 procent.